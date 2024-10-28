На таможне предупредили о приостановлении работы пункта пропуска на границе с Молдовой

2 ноября таможенный контроль граждан и транспорта не будет проходить в одном из пунктов пропуска.

Иллюстративное изображение: Иван Черничкин/«Заборона»

В пункте пропуска «Россошани-Бричень», который находится на границе с Молдовой, 2 ноября будет отсутствовать свет, из-за чего таможенный контроль граждан и транспорта не будет происходить.

Как сообщили в Государственной таможенной службе, по информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, 2 ноября временно будет отсутствовать электроснабжение в пункте пропуска из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения.

«В течение срока выполнения работ, ориентировочно с 09:00 до 21:00, таможенный контроль граждан и таможенное оформление транспортных средств будет приостановлено», – отметили там.

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