На митниці попередили про призупинення роботи пункту пропуску на кордоні з Молдовою

2 листопада митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься в одному з пунктів пропуску.

Ілюстративне зображення: Іван Чернічкін/«Заборона»

У пункті пропуску «Росошани-Бричень», який знаходиться на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься.

Як повідомили у Державній митній службі, за інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску через роботи із налагодження мереж електропостачання.

«Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено», - зазначили там.

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