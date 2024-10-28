Верховная Рада готовится внести изменения в УПК о возможности ограничивать деятельность юрлиц, содержащие риски давления на бизнес

Народные избранники решили вернуться к рассмотрению законопроекта об ограничении деятельности юридических лиц, который может быть использован как давление на бизнес.

Верховная Рада вновь вернется к законопроекту 11443 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности юридических лиц.

Только недавно, 9 октября, депутаты этот проект не поддержали и вернули его на доработку. Но глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас 25 октября зарегистрировал проект постановления о том, чтобы принять этот проект.

Что конкретно успели доработать в Комитете – в его решении не указано.

Впрочем, замечания Главного научно-экспертного управления парламента уже доработанному проекту аналогичны тем, которые были представлены к «недоработанному».

В частности, дополнение УПК новой статьей 483-5 «Общие положения применения ограничений к юридическому лицу» обуславливает ряд рисков служебных злоупотреблений со стороны субъектов правоприменения.

Так, «к юридическому лицу может применяться такая мера обеспечения уголовного производства, как ограничение деятельности. В случае наличия достаточных оснований считать, что от имени юридического лица и/или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы избежать применения к нему мер уголовно-правового характера, и/или воспрепятствовать уголовному производству иным образом, следователь по согласованию с прокурором, прокурор обращаются к следственному судье (суду) с ходатайством о применении ограничений к юридическому лицу, в отношении которого могут применяться меры уголовно-правового характера».

«Обращаем внимание, что формулировка «в случае наличия достаточных оснований считать» достаточно субъективна и оценочна. В случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами указанная норма может быть использована для скрытого давления на бизнес.

Аналогичные замечания считаем необходимым высказать к абз. 3 ч. 1 ст. 483-7 УПК в редакции проекта, согласно которому «если прокурор, следователь докажет наличие достаточных оснований считать, что существует реальная угроза изменения учредительных документов юридического лица, его прекращение или распоряжение активами, которое будет препятствовать дальнейшему их взысканию, ходатайство может быть рассмотрено следственным судьей, судом без вызова представителя юридического лица» - отмечает ГНЭУ.

Также в ст. 483-7 УПК предлагается урегулировать, что ходатайство о применении ограничений в отношении юридического лица рассматривается следственным судьей (судом) не позднее трех дней со дня его поступления в суд с участием прокурора и/или следователя, представителя юридического лица.

В случае неявки представителя юридического лица без уважительных причин ходатайство может быть рассмотрено в его отсутствие.

«Однако в таком случае не будет обеспечено право юридического лица на правовую помощь» - указывает ГНЭУ.

Также следственному судье предоставляется возможность заслушать любого свидетеля или исследовать любые материалы, имеющие значение для решения вопроса о применении ограничений в отношении юридического лица без вызова представителя юридического лица.

В целом, предлагаются изменения в Уголовный кодекс в части расширения оснований для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица.

Новой статьей УК предусматриваются дополнительные (нефинансовые) меры уголовно-правового характера. К таким мерам предлагается отнести временное ограничение деятельности юридического лица. Под указанным ограничением понимается запрет для юридического лица в течение определенного судебного решения времени осуществлять определенный вид и/или виды деятельности. В частности:

участвовать в публичных и оборонных закупках;

пользоваться лицензией (остановка действия лицензии полностью или частично);

участвовать в приватизации государственного и коммунального имущества;

участвовать в аренде государственного и коммунального имущества (в частности, запрет на продление договора аренды);

получать, продлевать срок действия специального разрешения на пользование недрами (в частности, остановки действия специального разрешения на пользование недрами);

участвовать в органах социального диалога;

покупать облигации внутренних государственных займов Украины;

создавать и участвовать в работе саморегулирующихся организаций;

предоставлять и получать рекламу своей деятельности;

осуществлять спонсорство;

участвовать в государственно-частном партнерстве;

участвовать в деятельности совместных предприятий.

Предполагается:

расширение оснований для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица

возможность применения специальной конфискации на основании определения суда о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера и случаях применения специальной конфискации

возможность применения к юридическому лицу дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера в виде временного ограничения деятельности юридического лица или временного ограничения в получении прав и преимуществ

увеличение размеров штрафа, применяемого к юридическим лицам как основная мера уголовно-правового характера и т.п.

В УПК вводится специальный порядок для автономного уголовного производства в отношении юридического лица как на стадии досудебного расследования, так и судебного разбирательства.

Автор: Наталя Мамченко

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