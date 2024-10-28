В Киеве расследуют поджоги в двух почтовых отделениях

События произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы.

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В столице правоохранители открыли уголовные производства относительно возгорания дверей в двух почтовых отделениях Киева.

Как сообщили в полиции, события произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы. На месте работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.

По данному факту расследуются уголовные производства, начатые по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

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