Судья Хозяйственного суда Херсонской области Соловьев временно отстранен от правосудия

Судья Кирилл Соловьев временно отстранен от правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Судья Хозяйственного суда Херсонской области Соловьев Кирилл Владимирович (командированный в Хозяйственный суд Одесской области) временно отстранен от правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщили в ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 28 октября 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 28 октября 2024 года, судья Хозяйственного суда Херсонской области Соловьев Кирилл Владимирович (командированный в Хозяйственный суд Одесской области) отстранен от осуществления правосудия.

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