Практика судів
  1. Суд інфо

Суддю Господарського суду Херсонщини Соловйова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

14:44, 28 жовтня 2024
Суддю Кирила Соловйова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Господарського суду Херсонщини Соловйова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Господарського суду Херсонської області Соловйова Кирила Володимировича (відрядженого до Господарського суду Одеської області) тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомили в ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 28 жовтня 2024 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 28 жовтня 2024 року, суддю Господарського суду Херсонської області Соловйова Кирила Володимировича (відрядженого до Господарського суду Одеської області) відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують скасувати право прокурорів з інвалідністю І та ІІ груп на отримання пенсії по інвалідності

Також депутати пропонують встановити умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань.

Верховна Рада готується внести зміни до КПК про можливість обмежувати діяльність юросіб, що містить ризики тиску на бізнес

Народні обранці вирішили повернутися до розгляду законопроекту про обмеження діяльності юридичних осіб, який може бути використаний як тиск на бізнес.

Верховна Рада розгляне законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф – Комітет рекомендував законопроект

Правоохоронний Комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроект про спрощення умов для накладення заочних штрафів від ТЦК і арешту рахунків ухилянтів.

Люстраційні заборони, встановлені у 2014 році, більше не діють – що далі

Строки люстраційних обмежень на зайняття посад на державній службі та у правоохоронних органах втратили чинність через сплив строків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду