Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине

Марк Рютте заявил о привлечении солдат из КНДР в противоправную войну россии.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что с последней доступной информацией может подтвердить, что военные Северной Кореи уже задействованы в Курской области рф. Об этом он заявил на брифинге 28 октября.

«Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области… Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну россии. Это еще одно нарушение Резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны рф», – заявил Рютте, которого цитирует «Европейская правда».

Рютте рассказал, что утром делегация Южной Кореи проинформировала НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее службам известно о присутствии военных КНДР в россии и их вовлечении в войну.

«НАТО призывает россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубление военного сотрудничества между россией и Северной Кореей – это угроза и для тихоокеанской, и для евроатлантической безопасности», – подчеркнул Генсек.

Напомним, по данным New York Times, к понедельнику, 28 октября, в Курскую область перебросят 5 тысяч солдат КНДР.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

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