США останутся членом НАТО в случае победы Трампа – заявление кандидата в вице-президенты Ди Вэнса

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии поставил точку в вопросе, собирается ли Дональд Трамп вывести США из НАТО.

Источник фото: Seth Wenig / AP

Если на президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, страна останется членом НАТО. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.

По мнению Венса, Трамп хочет, чтобы Альянс не терял свою мощь.

«Он (Трамп – ред.) хочет, чтобы мы оставались в НАТО», – заявил Вэнс, комментируя намерения Трампа.

Однако, по словам Вэнса, Трамп также хочет, чтобы страны НАТО действительно «несли свою долю оборонного бремени».

Ди Вэнс объяснил, что только США, Великобритания и еще несколько стран в Альянсе выполняют собственные обязательства по оборонным расходам, а другие нет, и это то, что Трамп хочет изменить.

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