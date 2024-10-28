США залишаться членом НАТО у разі перемоги Трампа – заява кандидата у віцепрезиденти Ді Венса

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії поставив крапку у питанні, чи збирається Дональд Трамп вивести США з НАТО.

Джерело фото: Seth Wenig / AP

Якщо на президентських виборах у США переможе кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, то країна залишиться членом НАТО. Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс в інтерв'ю NBC News.

На думку Венса, Трамп хоче, щоб Альянс не втрачав свою міць.

«Він (Трамп – ред.) хоче, щоб ми залишалися в НАТО», – заявив Венс, коментуючи наміри Трампа.

Однак, за словами Венса, Трамп також хоче, щоб країни НАТО дійсно «несли свою частку оборонного тягаря».

Ді Венс пояснив, що лише США, Велика Британія та ще кілька країн в Альянсі виконують власні зобов'язання щодо оборонних витрат, а інші – ні, і це те, що Трамп хоче змінити.

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