Практика судів
  1. У світі

США залишаться членом НАТО у разі перемоги Трампа – заява кандидата у віцепрезиденти Ді Венса

14:08, 28 жовтня 2024
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії поставив крапку у питанні, чи збирається Дональд Трамп вивести США з НАТО.
США залишаться членом НАТО у разі перемоги Трампа – заява кандидата у віцепрезиденти Ді Венса
Джерело фото: Seth Wenig / AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо на президентських виборах у США переможе кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, то країна залишиться членом НАТО. Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс в інтерв'ю NBC News.

На думку Венса, Трамп хоче, щоб Альянс не втрачав свою міць.

«Він (Трамп – ред.) хоче, щоб ми залишалися в НАТО», – заявив Венс, коментуючи наміри Трампа.

Однак, за словами Венса, Трамп також хоче, щоб країни НАТО дійсно «несли свою частку оборонного тягаря».

Ді Венс пояснив, що лише США, Велика Британія та ще кілька країн в Альянсі виконують власні зобов'язання щодо оборонних витрат, а інші – ні, і це те, що Трамп хоче змінити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США НАТО вибори Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада готується внести зміни до КПК про можливість обмежувати діяльність юросіб, що містить ризики тиску на бізнес

Народні обранці вирішили повернутися до розгляду законопроекту про обмеження діяльності юридичних осіб, який може бути використаний як тиск на бізнес.

Верховна Рада розгляне законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф – Комітет рекомендував законопроект

Правоохоронний Комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроект про спрощення умов для накладення заочних штрафів від ТЦК і арешту рахунків ухилянтів.

Люстраційні заборони, встановлені у 2014 році, більше не діють – що далі

Строки люстраційних обмежень на зайняття посад на державній службі та у правоохоронних органах втратили чинність через сплив строків.

Якщо професор університету сам не повідомив ТЦК про наявність підстав для відстрочки, то його мобілізація правомірна – позиція Верховного Суду

Професор університету, який працює на повну ставку, вирішив оскаржити свою мобілізацію, пославшись на наявність права на відстрочку – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду