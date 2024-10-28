У Києві розслідують підпали у двох поштових відділеннях

Події відбулись минулого тижня у Солом’янському районі столиці.

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У столиці правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо загоряння дверей у двох поштових відділеннях Києва.

Як повідомили у поліції, події відбулись минулого тижня у Солом’янському районі столиці. На місці працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.

За вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

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