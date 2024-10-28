Чи стануть початком масштабних блекаутів відключення світла на Сумщині та Полтавщині – відповіли в Укренерго

Укренерго ввело графіки відключень у двох областях через атаки на енергооб'єкти.

Джерело фото: УНІАН

Графіки відключень електрики, введені 28 жовтня у деяких районах Сумської та Полтавської областей за вказівкою НЕК «Укренерго», не є початком масових відключень по всій Україні. Про це повідомляє hromadske з посиланням на «Укренерго».

У компанії зазначили, що відключення відбулися через обстріли російськими військовими енергооб'єктів на Сумщині, що вплинуло також на Полтавську область. Графіки відключень діятимуть лише на період відновлення пошкоджених об'єктів.

У ніч на 28 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Через це зранку «Укренерго» вимушено запровадило аварійні відключення в окремих районах Сумської та Полтавської областей.

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