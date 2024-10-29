На Печерську 22-річний нетверезий керманич BMW влетів в автомобіль, що зупинився для розвороту

Нетверезий водій BMW в'їхав у Nissan, пасажира якого госпіталізували з тяжкими травмами.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Печерському районі Києва нетверезий водій BMW спричинив ДТП, в'їхавши в автомобіль, що зупинився для розвороту. 22-річному водію повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до тяжких травм у потерпілого (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 26 жовтня близько 23:00 водій BMW M340i на вул. Лесі Українки зіткнувся з автомобілем Nissan Maxima, який зупинився для дозволеного розвороту. Внаслідок аварії 47-річного пасажира Nissan з численними травмами госпіталізували.

Водія BMW затримали на місці ДТП. Йому вручено підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років і позбавлення права керувати транспортом на п’ять-вісім років.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

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