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Юлія Свириденко оголосила про завершення бета-тестування програми Нацкешбеку

18:23, 11 жовтня 2024
Максимальна сума виплат становить 3 тисяч грн на місяць.
Юлія Свириденко оголосила про завершення бета-тестування програми Нацкешбеку
Джерело фото: Міністерство економіки України
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Як писала «Судово-юридична газета», в Україні запустили Національний кешбек з 2 вересня – громадяни отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час виступу на бізнес-форумі «Зроблено в Україні» повідомила, що 11 жовтня після етапу бета-тестування офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек».

За її словами, за час бета-тестування програми, який тривав з 2 вересня, українці випустили понад 2 млн карток. До програми доєдналися 11 банків, сотні представників рітейлу та тисячі виробників, які додали 260 тисяч товарів.

Юлія Свириденко пояснила, що споживачі бачать в Дії нарахований кешбек на наступний день після здійснення покупки.

Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

  1. Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення.
  2. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми. 
  3. Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
  4. У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Остання умова щодо позначення в Дії картки для виплат «Національного кешбеку» є необхідної для отримання виплати. Тим, хто відкрив картку для виплат в банку, але не позначив її в Дії, необхідно це зробити, наголосили у Мінекономіки.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Виключення — підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь). Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої. 

Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги — комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно та ін. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

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Мінекономіки

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