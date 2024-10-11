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Юлия Свириденко объявила о завершении бета-тестирования программы Нацкешбека

18:23, 11 октября 2024
Максимальная сумма выплат составляет 3 тысячи гривен на месяц.
Юлия Свириденко объявила о завершении бета-тестирования программы Нацкешбека
Источник фото: Министерство экономики Украины
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине запустили Национальный кэшбек со 2 сентября – граждане будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

Первая вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на бизнес-форуме «Сделано в Украине» сообщила, что 11 октября после этапа бета-тестирования официально стартовала программа поддержки граждан «Национальный кэшбек».

По ее словам, за время бета-тестирования программы, которое длилось со 2 сентября, украинцы выпустили более 2 млн карт. К программе присоединились 11 банков, сотни представителей ритейла и тысячи производителей, которые додали 260 тысяч товаров.

Юлия Свириденко объяснила, что потребители видят в Дії начисленный кэшбек на следующий день после совершения покупки.

Чтобы получать кэшбек от государства необходимо:

  1. Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение.
  2. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.
  3. Открыть физическую или виртуальную карту, куда будет начисляться кэшбек.
  4. В Дії в разделе Сервисы выбрать карту «Национальный кэшбек» для выплат.

Последнее условие обозначения в Дії карты для выплат «Национального кэшбека» необходимо для получения выплаты. Тем, кто открыл карту для выплат в банке, но не обозначил ее в Дії, необходимо это сделать, отметили в Минэкономики.

Кешбек в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Исключение – подакцизная продукция (горючее, табак и крепкий алкоголь). Кэшбек также распространяется на лекарства украинского производства, вино без добавления спирта и медовые напитки.

Максимальная сумма выплат – 3 тыс. грн на месяц. Накопленные за месяц средства будут поступать на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца.

Вырученные за участие в программе «Национальный кэшбек» средства можно будет потратить на услуги — коммуналку, транспорт, лечение, мобильную связь, спорт, кино и т.д. Также их можно будет задонатить на ВСУ или купить военные облигации.

Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно. Использовать денежные средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

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Минэкономики

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