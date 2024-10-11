Юлия Свириденко объявила о завершении бета-тестирования программы Нацкешбека

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине запустили Национальный кэшбек со 2 сентября – граждане будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».
Первая вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на бизнес-форуме «Сделано в Украине» сообщила, что 11 октября после этапа бета-тестирования официально стартовала программа поддержки граждан «Национальный кэшбек».
По ее словам, за время бета-тестирования программы, которое длилось со 2 сентября, украинцы выпустили более 2 млн карт. К программе присоединились 11 банков, сотни представителей ритейла и тысячи производителей, которые додали 260 тысяч товаров.
Юлия Свириденко объяснила, что потребители видят в Дії начисленный кэшбек на следующий день после совершения покупки.
Чтобы получать кэшбек от государства необходимо:
Последнее условие обозначения в Дії карты для выплат «Национального кэшбека» необходимо для получения выплаты. Тем, кто открыл карту для выплат в банке, но не обозначил ее в Дії, необходимо это сделать, отметили в Минэкономики.
Кешбек в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Исключение – подакцизная продукция (горючее, табак и крепкий алкоголь). Кэшбек также распространяется на лекарства украинского производства, вино без добавления спирта и медовые напитки.
Максимальная сумма выплат – 3 тыс. грн на месяц. Накопленные за месяц средства будут поступать на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца.
Вырученные за участие в программе «Национальный кэшбек» средства можно будет потратить на услуги — коммуналку, транспорт, лечение, мобильную связь, спорт, кино и т.д. Также их можно будет задонатить на ВСУ или купить военные облигации.
Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно. Использовать денежные средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.
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