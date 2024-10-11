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Правительство планирует дать доступ к грантам предпринимателям, развивающим автоматизацию производств

18:18, 11 октября 2024
Также планируется уменьшить требование рабочих мест, чтобы в программу присоединялось больше участников.
Правительство планирует дать доступ к грантам предпринимателям, развивающим автоматизацию производств
Источник фото: Минэкономики
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В этом году Правительство разрешило пользоваться грантами производителям дронов. Теперь до конца текущего месяца ожидает принять доступ к программе предпринимателям, которые стремятся развивать автоматизацию производств. Об этом заявила Первая вице-премьер-министр Украины – Министер экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на бизнес-форуме «Сделано в Украине» 11 октября.

По ее словам, с начала действия грантовой программы было принято уже более 1000 положительных решений о предоставлении грантов на переработку на общую сумму 5 млрд грн, а 779 переработчиков уже получили 3,9 млрд грн грантовых средств.

Министр экономики отметила, Правительство продолжает работу над расширением доступа к программе для перерабатывающих предприятий.

«В этом году мы разрешили пользоваться грантами производителям дронов. Следующий шаг – убрать барьеры с точки зрения количества рабочих мест, которые нужно создать. Планируем уменьшить число до 5 рабочих мест, чтобы в программу присоединялось больше участников, при этом поступления в бюджет от налогов были неизменными. В том числе планируем предоставить доступ к программе предпринимателям, стремящимся развивать автоматизацию производства. Решение ожидаем принять до конца текущего месяца», — отметила Юлия Свириденко.

Гранты на развитие перерабатывающей промышленности являются инструментом увеличения инвестиций в реальный сектор экономики. Они предоставляются на условиях софинансирования 50% на 50% с заявителем и потратить их можно на оборудование. Если предприятие расположено на деоккупированных территориях или территориях, где были или возможны боевые действия, 80% стоимости проекта компенсирует государство, а средства грантополучателя должны составлять 20%.

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Минэкономики

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