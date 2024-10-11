Уряд планує дати доступ до грантів підприємцям, які розвивають автоматизацію виробництв

Також планується зменшити вимогу робочих місць, щоб до програми приєднувалося більше учасників.

Джерело фото: Мінекономіки

У цьому році Уряд дозволив користуватися грантами виробникам дронів. Тепер до кінця поточного місяця очікує ухвалити доступ до програми підприємцям, які прагнуть розвивати автоматизацію виробництва. На цьому наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час виступу на бізнес-форумі «Зроблено в Україні» 11 жовтня.

За її словами, з початку дії грантової програми було ухвалено уже понад 1000 позитивних рішень про надання грантів на переробку на загальну суму 5 млрд грн, а 779 переробників вже отримали 3,9 млрд грн грантових коштів.

Міністерка економіки відмітила, Уряд далі працює над розширенням доступу до програми для переробних підприємств.

«У цьому році ми дозволили користуватися грантами виробникам дронів. Наступний крок — прибрати бар’єри з погляду кількості робочих місць, які треба створити. Плануємо зменшити число до 5 робочих місць, аби до програми доєднувалося більше учасників, при цьому надходження в бюджет від податків були незмінними. В тому числі плануємо дати доступ до програми підприємцям, які прагнуть розвивати автоматизацію виробництва. Рішення очікуємо ухвалити до кінця поточного місяця», — зазначила Юлія Свириденко.

Гранти на розвиток переробної промисловості є інструментом для збільшення інвестицій в реальний сектор економіки. Вони надаються на умовах співфінансування 50% на 50% з заявником і витратити їх можна на обладнання. Якщо підприємство розташоване на деокупованих територіях, чи територіях де були, або можливі бойові дії 80% вартості проєкту компенсує держава, а кошти грантоотримувача мають становити 20%.

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