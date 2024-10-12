Какой должна быть справка о доходах для получения налоговой скидки

Налоговики напомнили, что утвержденная форма справки о доходах, которую должны предоставлять налоговые агенты по требованию налогоплательщика, нормами действующего законодательства не предусмотрена.

Главное управление ГНС в Херсонской области объясняет, какой формы должна быть справка о доходах работника для получения налоговой скидки.

Отмечается, что по требованию контролирующего органа и в пределах его полномочий, определенных законодательством, налогоплательщики обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением дохода или права на получение налоговой скидки, исчислением и уплатой налога и подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации по этому налогу.

При этом лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, обязаны подавать по требованию плательщика налога сведения о сумме уплаченного в его пользу дохода, сумме примененных социальных налоговых льгот и сумме удержанного налога (пп. «в» п. 176.2 НКУ).

Поскольку утвержденная форма справки о доходах, которую должны предоставлять налоговые агенты по требованию налогоплательщика, нормами действующего законодательства не предусмотрена, то справка предоставляется в произвольной форме, в которой, кроме общей информации о физическом лице (ФИО, регистрационный номер учетной карточки, период работы) , отмечается обязательно следующая информация:

- сумма начисленного налогооблагаемого дохода (помесячно и общей суммой);

- размер и сумма налоговой социальной льготы;

- сумма начисленного и удержанного налога на доходы физических лиц.

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