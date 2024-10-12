Кто из пенсионеров имеет право на освобождение от уплаты земельного налога

Главное управление ГНС в Тернопольской области предоставило разъяснение по поводу права пенсионеров на льготу по уплате земельного налога.
Так, в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:
Освобождение от уплаты земельных налогов распространяется на участки в пределах следующих предельных норм:
Важно знать, что физические лица-пенсионеры, которым была назначена пенсия по возрасту на льготных условиях, не имеют право на льготу по уплате земельного налога, если они не достигли пенсионного возраста, однако в пенсионном удостоверении указано «пенсионер по возрасту».
Такие физические лица-пенсионеры имеют право на льготу по уплате земельного налога за земельные участки, принадлежащие им на правах частной собственности (за исключением земельных паев), по достижении ими пенсионного возраста (60 лет).
Как оформить льготу:
При этом физическое лицо для получения льготы по уплате земельного налога должно подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка:
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