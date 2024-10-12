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Кто из пенсионеров имеет право на освобождение от уплаты земельного налога

07:36, 12 октября 2024
Пенсионеры по возрасту имеют право на льготу по уплате земельного налога.
Кто из пенсионеров имеет право на освобождение от уплаты земельного налога
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Главное управление ГНС в Тернопольской области предоставило разъяснение по поводу права пенсионеров на льготу по уплате земельного налога.

Так, в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;
  • физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты земельных налогов распространяется на участки в пределах следующих предельных норм:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах - не более 0,25 га, в поселках - не более 0,15 га, в городах - не более 0,10 га;
  • для индивидуального дачного строительства - не более 0,10 га;
  • для строительства индивидуальных гаражей - не более 0,01 га;
  • для ведения садоводства – не более 0,12 га.

Важно знать, что физические лица-пенсионеры, которым была назначена пенсия по возрасту на льготных условиях, не имеют право на льготу по уплате земельного налога, если они не достигли пенсионного возраста, однако в пенсионном удостоверении указано «пенсионер по возрасту».

Такие физические лица-пенсионеры имеют право на льготу по уплате земельного налога за земельные участки, принадлежащие им на правах частной собственности (за исключением земельных паев), по достижении ими пенсионного возраста (60 лет).

Как оформить льготу:

При этом физическое лицо для получения льготы по уплате земельного налога должно подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка:

  • заявление произвольной формы о предоставлении льготы;
  • документ, удостоверяющий ее право на льготу (пенсионное удостоверение).

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