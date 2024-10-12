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Хто з пенсіонерів має право на звільнення від сплати земельного податку

07:36, 12 жовтня 2024
Пенсіонери за віком мають право на пільгу зі сплати земельного податку.
Хто з пенсіонерів має право на звільнення від сплати земельного податку
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Головне управління ДПС у Тернопільській області надало роз’яснення щодо права пенсіонерів на пільгу зі сплати земельного податку.

Так, відповідно до норм Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються:

  • особи з інвалідністю I і II групи;
  • пенсіонери (за віком);
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
  • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати земельних податків поширюється на ділянки у межах таких граничних норм:

  • для ведення особистого селянського господарства — у розмірі трохи більше ніж 2 га;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка): у селах — не більше 0,25 га, у селищах — не більше 0,15 га, у містах — не більше 0,10 га;
  • для індивідуального дачного будівництва — не більше ніж 0,10 га;
  • для будівництва індивідуальних гаражів — не більше ніж 0,01 га;
  • для ведення садівництва — не більше 0,12 га.

Важливо знати, що фізичні особи-пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, однак в пенсійному посвідчення зазначено «пенсіонер за віком».

Такі фізичні особи-пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності (за винятком земельних паїв), після досягнення ними пенсійного віку (60 років).

Як оформити пільгу:

При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки:

  • заяву довільної форми про надання пільги;
  • документ, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення).

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