Хто з пенсіонерів має право на звільнення від сплати земельного податку

Головне управління ДПС у Тернопільській області надало роз’яснення щодо права пенсіонерів на пільгу зі сплати земельного податку.
Так, відповідно до норм Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються:
Звільнення від сплати земельних податків поширюється на ділянки у межах таких граничних норм:
Важливо знати, що фізичні особи-пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, однак в пенсійному посвідчення зазначено «пенсіонер за віком».
Такі фізичні особи-пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності (за винятком земельних паїв), після досягнення ними пенсійного віку (60 років).
Як оформити пільгу:
При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки:
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