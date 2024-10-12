У ДПС роз’яснили, що підставою для відмови у наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів можуть бути податковий борг, недоїмка зі сплати ЄСВ чи заборгованість з податкових платежів.

Державна податкова служба у Львівській області пояснює, які підстави має податкова для відмови у наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів.

За наявності у платника податків за даними інформаційно-комунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) із вмотивованою відмовою щодо надання Довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка).

Такий лист вручається платнику (його законному чи уповноваженому представникові) чи особисто або надсилається платнику у порядку, встановленому ст. 42 ПКУ.

Відмова у наданні Довідки готується уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.

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