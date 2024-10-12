Практика судів
  1. В Україні

Які підстави має податкова для відмови у наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів

07:18, 12 жовтня 2024
У ДПС роз’яснили, що підставою для відмови у наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів можуть бути податковий борг, недоїмка зі сплати ЄСВ чи заборгованість з податкових платежів.
Які підстави має податкова для відмови у наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба у Львівській області пояснює, які підстави має податкова для відмови у наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів.

За наявності у платника податків за даними інформаційно-комунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) із вмотивованою відмовою щодо надання Довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка).

Такий лист вручається платнику (його законному чи уповноваженому представникові) чи особисто або надсилається платнику у порядку, встановленому ст. 42 ПКУ.

Відмова у наданні Довідки готується уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правотворчість виходить на новий рівень: Кабмін протоколом доручив держорганам не виконувати норми постанови про бронювання, а ТЦК – провести аудит рішень про критичність підприємств

ТЦК проведе аудит рішень про надання підприємствам статусу критично важливих, а держоргани мають утриматися від нових рішень про критичність – Кабмін вирішив не приймати постанову, а доручити протоколом.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Уряд призначив склад наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу

Кабмін призначив Тараса Чмута до наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

Тестування в апеляції з кримінальної спеціалізації – результати за 11 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а одна суддя відмовилася від складання іспиту.

Верховний Суд пояснив порядок розкриття банківської таємниці на запит приватного виконавця

Встановлення судом відсутності підстав для розкриття банківської таємниці або повноважень у заявника вимагати її розкриття є підставою для ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заяви, а не відмови у відкритті провадження у справі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України