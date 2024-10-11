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Міноборони просить СБУ перевірити постачальника неякісних консерв для військових

23:12, 11 жовтня 2024
Йдеться про партію м'ясних стерилізованих консерв «Свинина тушкована», яку в серпні 2024 року поставили до однієї з військових частин Сумської області.
Міноборони просить СБУ перевірити постачальника неякісних консерв для військових
Фото: NGL.media
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Міноборони повідомило, що звернулося до Служби бзепеки України щодо перевірки можливих фальсифікацій документів одним із постачальників продуктів харчування.

У відомстві додали, що попередня перевірка виявила «ознаки можливої підробки».

«Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України звернулося до Служби безпеки України з офіційною заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ.

Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. У зв’язку з цим Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника», — розповіли у міністерстві.

Зазначається, що попередня перевірка виявила, що документи «мають ознаки можливої підробки. Зокрема, до пакету документів була включена копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року».

Йдеться про партію м'ясних стерилізованих консерв «Свинина тушкована», яку в серпні 2024 року поставили до однієї з військових частин Сумської області.

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