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В колонію біля Рівного наркотики передавали в продуктах

00:00, 12 жовтня 2024
До наркобізнесу причетний 38-річний киянин, який відбуває покарання у Городищенській виправній колонії.
В колонію біля Рівного наркотики передавали в продуктах
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На Рівненщині перекрили канал постачання наркотиків до Городищенської виправної колонії, який один з засуджених розповсюджував серед інших в’язнів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Трьом людям повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі. 

У прокуратурі зазначили, що до наркобізнесу причетний 3️8-річний киянин, який засуджений за розбій і відбуває покарання у Городищенській виправній колонії. Допомагали йому у постачанні наркотиків до установи двоє друзів, теж жителів столиці.

Вони пересилали метадон, ховаючи його у продуктах харчування, а вже засуджений розповсюджував наркотики серед інших в’язнів.

Правоохоронці задокументували чотири факти передачі таких посилок із забороненим вмістом.

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