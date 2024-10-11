7500 гривень за сеанс «в’язничного масажу» — у Житомирі викрили в’язня, який виманював гроші у громадян

У Житомирі викрили «масажиста»-рецидивіста, який, перебуваючи у слідчому ізоляторі, виманював гроші у громадян.

На Житомирщині в’язню слідчого ізолятора повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Встановлено, що злочин з корисливих мотивів скоїв 39-річний житомирянин, перебуваючи у слідчому ізоляторі при установі виконання покарань м. Житомира. Раніше він вже сім разів відбував покарання, зокрема, за грабежі, розбої, крадіжки тощо.

Підозрюваний у листопаді 2023 року розмістив у інтернеті оголошення про надання послуг з масажу, зазначивши контактний номер телефону.

Бажаючим отримати послуги шахрай повідомляв про необхідність попередньої оплати. При цьому детально консультував, як правильно здійснити проплату за допомогою мобільного додатку WEB-банкінгу. Вартість одного сеансу «в’язничного масажу» становила 7500 грн.

Як тільки отримував на свій банківський рахунок гроші, підозрюваний відразу припиняв спілкування з клієнтами та не відповідав на будь-які дзвінки.

Наразі встановлюється кількість громадян, які потерпіли від шахрайських дій підозрюваного.