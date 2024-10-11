Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 11 жовтня

Уряд затвердив порядок ведення Реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

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11 жовтня Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань.

Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

– Викладено у новій редакції Статут акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України». Приведено положення Статуту у відповідність до законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Уточнено та доповнено повноваження органів управління банку для забезпечення організації ефективної системи корпоративного управління тощо.

– Внесено зміни до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства «Українська залізниця». Визначено особливості проведення аукціонів з відчуження або передачі майна в оренду для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони зі збереженням необхідного рівня конфіденційності. Врегульовано питання погодження рішень про передачу в оренду (найм) майна товариства відповідно до положень Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності.

– Затверджено, відповідно до частини шостої статті 51 ЗУ «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», Порядок фіксації заходів державного нагляду (контролю) у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією чи окремих дій технічними приладами і засобами, що мають функції фото- та/або відеозйомки, аудіо- та/або відеозапису. Порядок визначає механізм фіксації заходів державного нагляду (контролю) у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією чи окремих дій, регулює застосування, зберігання, видачу, приймання технічних приладів та засобів, що мають функції фото- та/або відеозйомки, аудіо та/або відеозапису, а також зберігання, експорт та видалення результатів фіксації зазначених заходів державного нагляду (контролю) чи окремих дій.

– Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоровʼя наукових установ та закладів вищої освіти» на суму 295 млн 439,4 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» на суму 295 млн 439,4 тис. гривень з метою розширення медичних послуг, що надаються закладами охорони здоров’я. Внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоровʼя, затвердженого постановою КМУ від 07.03.2022 N 216, якими доповнено підрозділ «Закупівля обладнання для закладів охорони здоровʼя, зокрема для кластерних та надкластерних» розділу «Закупівля обладнання для закладів охорони здоровʼя, зокрема для кластерних та надкластерних, закладів охорони здоровʼя МОЗ та Державного управління справами, а також для оснащення лабораторій Держлікслужби» позицією «Система лінійного прискорювача».

– Затверджено Порядок ведення Реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги. Порядок визначає процедуру та вимоги щодо ведення та функціонування Реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги. Метою створення Реєстру є автоматизація процесу залучення та використання міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів).

– Внесено зміни у додатки до розпоряджень КМУ від 02.04.2024 N 287 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави», від 12.04.2024 N 331 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави» та від 23.04.2024 N 362 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, та внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2024 N 287 і від 12 квітня 2024 N 331». Виділено Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) додатково з резервного фонду державного бюджету кошти в обсязі 148 млн. 606,673 тис. грн. на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень за рахунок вивільнених сум, виділених рішеннями Уряду Міністерству оборони України, Кіровоградській, Миколаївській та Хмельницькій обласним військовим адміністраціям, що утворилися в результаті проведення зазначених заходів.

– Віднесено, відповідно до частини першої статті 13 ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою України», селище Токарівка Вознесенського району Миколаївської області до категорії сіл.

– Віднесено, відповідно до частини першої статті 13 ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», селища Мінеральні Води та Новоселівське Павлоградського району Дніпропетровської області до категорії сіл.

– Віднесено, відповідно до частини першої статті 13 ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», селище Відродження Житомирського району Житомирської області до категорії сіл.

– Підтримано пропозицію Фонду державного майна щодо приватизації пакета акцій акціонерного товариства «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» у кількості 1 млрд 944 млн штук простих іменних акцій, що становить 100 відсотків статутного капіталу зазначеного товариства, шляхом викупу єдиним учасником, який подав заяву на участь в електронному аукціоні, - товариством з обмеженою відповідальністю «ЦЕМІН УКРАЇНА» за запропонованою ним ціною 3 млрд 938 млн 351 тис. 581 грн.

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