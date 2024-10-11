У Держпраці пояснили, до якого документа вносити інформацію про присвоєння рангу державному службовцю

На вимогу держслужбовця у трудовій книжці робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця.

У Державній службі з питань праці нагадали, до якого документа вносити інформацію про присвоєння рангу державному службовцю.

Відомості про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

На вимогу державного службовця у трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця (стаття 39 Закону України “Про державну службу”).

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