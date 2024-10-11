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В Гоструда объяснили, в какой документ вносить информацию о присвоении ранга государственному служащему

23:30, 11 октября 2024
По требованию госслужащего в трудовой книжке делается запись о присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего.
В Гоструда объяснили, в какой документ вносить информацию о присвоении ранга государственному служащему
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В Государственной службе по вопросам труда напомнили, в какой документ вносить информацию о присвоении ранга государственному служащему.

Сведения о присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, установленном Пенсионным фондом Украины по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения.

По требованию государственного служащего в трудовой книжке государственного служащего делается запись о присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего (статья 39 Закона Украины "О государственной службе").

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