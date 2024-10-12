В Сумах разоблачили преподавателя центра профтехобразования, который за взятки устраивал военнообязанных на обучение

Кроме неправомерной выгоды «студенты» также обязывались отдавать преподавателю свою стипендию.

Сообщено о подозрении одному из преподавателей Сумского центра профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса, который за взятки решал вопрос о поступлении и обучении военнообязанных. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение не только устраивал военнообязанных на дневную форму обучения вышеуказанного учебного заведения, но и обеспечивал им беспрепятственную сдачу зачетов и экзаменов. Следовательно, мужчины получали отсрочку от мобилизации.

Кроме неправомерной выгоды «студенты» также обязывались отдавать преподавателю свою стипендию.

10 октября преподавателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, непосредственно после получения 25 тыс. грн от одного из «студентов».

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