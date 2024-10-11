В Херсонской области усилят комендантский час с 15 октября

С 15 октября комендантский час продлится с 20:00 до 06:00.

В Херсонской области с 15 октября продлят комендантский час — он продлится с 20:00 до 06:00. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании Совета обороны Херсонщины.

«Решили продлить комендантский час в области. С 15 октября она продлится с 20:00 до 06:00», - отметил Прокудин.

Глава ОВА объяснил, что это связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан.

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