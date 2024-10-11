У Херсонській області посилять комендантську годину з 15 жовтня

З 15 жовтня комендантська година триватиме з 20:00 до 06:00.

У Херсонській області з 15 жовтня продовжать комендантську годину — вона триватиме з 20:00 до 06:00. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні Ради оборони Херсонщини.

«Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00», - зазначив Прокудін.

Очільник ОВА пояснив, що це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.