У Херсонській області посилять комендантську годину з 15 жовтня

У Херсонській області з 15 жовтня продовжать комендантську годину — вона триватиме з 20:00 до 06:00. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні Ради оборони Херсонщини.
«Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00», - зазначив Прокудін.
Очільник ОВА пояснив, що це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.
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