У Сумах викрили викладача центру профтехосвіти, який за хабарі влаштовував військовозобов’язаних на навчання

Окрім неправомірної вигоди, «студенти» також зобов’язувались віддавати викладачу свою стипендію.

Повідомлено про підозру одному з викладачів Сумського центру професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу, який за хабарі вирішував питання про вступ та навчання військовозобов’язаних. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний за грошову винагороду не лише влаштовував військовозобов’язаних на денну форму навчання вищевказаного навчального закладу, а й забезпечував їм безперешкодну здачу заліків та іспитів. Відтак чоловіки отримували відстрочку від мобілізації.

Окрім неправомірної вигоди, «студенти» також зобов’язувались віддавати викладачу свою стипендію.

10 жовтня викладача затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після одержання 25 тис. грн від одного зі «студентів».