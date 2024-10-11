7500 гривен за сеанс «тюремного массажа» — в Житомире разоблачили заключенного, который выманивал деньги у граждан

В Житомире разоблачили «массажиста»-рецидивиста, который, находясь в следственном изоляторе, выманивал деньги у граждан.

В Житомирской области заключенному следственного изолятора сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Установлено, что преступление по корыстным поводам совершил 39-летний житомирянин, находясь в следственном изоляторе при учреждении исполнения наказаний г. Житомира. Ранее он уже семь раз отбывал наказание, в частности, за грабежи, разбои, кражи и т.д.

Подозреваемый в ноябре 2023 разместил в интернете объявление о предоставлении услуг по массажу, отметив контактный номер телефона.

Желающим получить услуги мошенник сообщал о необходимости предварительной оплаты. При этом подробно консультировал, как правильно осуществить проплату с помощью мобильного приложения WEB-банкинга. Стоимость одного сеанса «тюремного массажа» составила 7500 грн.

Как только получал на свой банковский счет деньги, подозреваемый сразу прекращал общение с клиентами и не отвечал на какие-либо звонки.

В настоящее время устанавливается количество граждан, пострадавших от мошеннических действий подозреваемого.

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