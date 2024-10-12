В колонию возле Ровно наркотики передавали в продуктах

К наркобизнесу причастен 38-летний киевлянин, отбывающий наказание в Городищенской исправительной колонии.

В Ровенской области перекрыли канал поставки наркотиков в Городищенскую исправительную колонию, который один из осужденных распространял среди других заключенных. Об этом сообщает областная прокуратура.

Трем людям сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, пересылке с целью сбыта и сбыта наркотических средств в места лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что к наркобизнесу причастен 38-летний киевлянин, осужденный за разбой и отбывающий наказание в Городищенской исправительной колонии. Помогали ему в поставке наркотиков в учреждение два друга, тоже жителей столицы.

Они пересылали метадон, пряча его в продуктах питания, а уже осужденный распространял наркотики среди других заключенных.

Правоохранители задокументировали четыре факта передачи таких посылок с запрещенным содержанием.

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