Минобороны просит СБУ проверить поставщика некачественных консервов для военных

Речь идет о партии мясных стерилизованных консервов «Свинина тушеная», которую в августе 2024 года поставили в одну из воинских частей Сумской области.

Фото: NGL.media

Минобороны сообщило, что обратилось в Службу безопасности Украины для проверки возможных фальсификаций документов одним из поставщиков продуктов питания.

В ведомстве добавили, что предварительная проверка выявила «признаки возможного подлога».

«Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с официальным заявлением о возможной фальсификации сопровождающих документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ.

Это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных продуктов питания в ВСУ. В этой связи Министерство обороны инициировало проверку деятельности указанного поставщика», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что предварительная проверка обнаружила, что документы «имеют признаки возможного подлога. В частности, в пакет документов была включена копия протокола испытаний, который был аннулирован еще в феврале 2024 года».

Речь идет о партии мясных стерилизованных консервов «Свинина тушеная», которую в августе 2024 года поставили в одну из воинских частей Сумской области.

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