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Какие основания имеет налоговая для отказа в предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам

07:18, 12 октября 2024
В ГНС разъяснили, что основанием для отказа в предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам могут быть налоговый долг, недоимка по уплате ЕСВ или задолженность по налоговым платежам.
Какие основания имеет налоговая для отказа в предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам
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Государственная налоговая служба во Львовской области объясняет, какие основания имеет налоговая для отказа в предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам.

При наличии у налогоплательщика по данным информационно-коммуникационных систем контролирующих органов налогового долга, и/или недоимки по уплате единого взноса, и/или задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, плательщику готовится письмо (в произвольной форме) с мотивированным отказом о предоставлении Справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (далее – Справка).

Такое письмо вручается плательщику (его законному или уполномоченному представителю) или лично или направляется плательщику в порядке, установленном ст. 42 НКУ.

Отказ в предоставлении Справки готовится уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем ​​получения Заявления органом, в который оно было подано.

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