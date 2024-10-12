Государственная налоговая служба во Львовской области объясняет, какие основания имеет налоговая для отказа в предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам.
При наличии у налогоплательщика по данным информационно-коммуникационных систем контролирующих органов налогового долга, и/или недоимки по уплате единого взноса, и/или задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, плательщику готовится письмо (в произвольной форме) с мотивированным отказом о предоставлении Справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (далее – Справка).
Такое письмо вручается плательщику (его законному или уполномоченному представителю) или лично или направляется плательщику в порядке, установленном ст. 42 НКУ.
Отказ в предоставлении Справки готовится уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления органом, в который оно было подано.
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