В ГНС разъяснили, что основанием для отказа в предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам могут быть налоговый долг, недоимка по уплате ЕСВ или задолженность по налоговым платежам.

Государственная налоговая служба во Львовской области объясняет, какие основания имеет налоговая для отказа в предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам.

При наличии у налогоплательщика по данным информационно-коммуникационных систем контролирующих органов налогового долга, и/или недоимки по уплате единого взноса, и/или задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, плательщику готовится письмо (в произвольной форме) с мотивированным отказом о предоставлении Справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (далее – Справка).

Такое письмо вручается плательщику (его законному или уполномоченному представителю) или лично или направляется плательщику в порядке, установленном ст. 42 НКУ.

Отказ в предоставлении Справки готовится уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем ​​получения Заявления органом, в который оно было подано.

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