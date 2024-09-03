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Виробники та товари, на які нараховується кешбек до 3 тисяч грн на місяць – список

10:05, 3 вересня 2024
Кешбек вже доступний на 38 тисяч товарів від локальних виробників.
Виробники та товари, на які нараховується кешбек до 3 тисяч грн на місяць – список
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Як писала «Судово-юридична газета», в Україні запускають Національний кешбек з 2 вересня – громадяни отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

Щоб взяти участь у національному кешбеці, потрібно виконати декілька кроків.

  • Дія 1. Подача заявки:

Це можна зробити через сайт чи застосунок банку або його відділення. Нині з програмою працюють Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Акордбанк.

  • Дія 2. Картки:

Визначте картки, з яких будуть здійснюватись оплати за товари, і дайте згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток;

  • Дія 3. Доєднайтесь до програми:

Оновіть застосунок Дія, оберіть послугу Національний кешбек і доєднайте картку для виплат кешбеку до програми «Національний кешбек».

  • Дія 4. Йдете до магазину, купуєте товар, отримуєте кешбек 10%. Зараз кешбек вже нараховують в магазинах Аврора, АТБ, Novus,  Екомаркет, VARUS, Окко, WOG, UKRNAFTA, мережа аптек «АНЦ». Інші мережі і окремі магазини готуються до запуску.

Повідомляється, що кешбек вже доступний на 38 тисяч товарів від 600 локальних виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва.

Список товарів та виробників у документі нижче:

Бета-тест триватиме близько місяця. Громадяни в цей період зможуть надати свої пропозиції або зауваження для вдосконалення механізмів роботи програми через форму на сайті – тут.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Максимальний обсяг кешбека – 3 тисячі гривень за місяць.

Отримані кошти можна буде витрачати на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг та інше. Або задонатити на ЗСУ.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо.

Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

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