На ринку нових легковиків українці надають перевагу французьким та японським автівкам

У серпні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер RENAULT Duster. Також в трійці найпопулярних моделей - TOYOTA RAV-4 та MAZDA CX5. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Раніше стало відомо, що впродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тисячі нових легкових авто і відносно цього ж місця того року, споживча активність на авторинку збільшилась на 40%. Як зазначили в асоціації українських автовиробників, це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
Як йдеться в повідомленні, за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.
До ТОП-10 легковиків місяця, за версією Укравтопрому, увійшли:
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