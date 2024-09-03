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На ринку нових легковиків українці надають перевагу французьким та японським автівкам

11:17, 3 вересня 2024
За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.
На ринку нових легковиків українці надають перевагу французьким та японським автівкам
Джерело фото: Bence / Unsplash
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У серпні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер RENAULT Duster. Також в трійці найпопулярних моделей - TOYOTA RAV-4 та MAZDA CX5. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Раніше стало відомо, що впродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тисячі нових легкових авто і відносно цього ж місця того року, споживча активність на авторинку збільшилась на 40%. Як зазначили в асоціації українських автовиробників, це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Як йдеться в повідомленні, за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.

До ТОП-10 легковиків місяця, за версією Укравтопрому, увійшли:

  • RENAULT Duster - 691 од.;
  • TOYOTA RAV-4 - 444 од.;
  • MAZDA CX5 - 275 од.;
  • TOYOTA Camry - 228 од.;
  • KIA Sportage - 219 од.;
  • SKODA Octavia - 199 од.;
  • HYUNDAI Tucson - 182 од.;
  • BYD Song Plus - 179 од.;
  • VOLKSWAGEN Touareg - 170 од.;
  • HONDA M-NV - 169 од.

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