Попит на нові легкові авто серед українців в серпні рекордно зріс на 40%

Серпень встановив рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Джерело фото: Peter Varga / Unsplash

Впродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тисячі нових легкових авто і відносно цього ж місця того року, споживча активність на авторинку збільшилась на 40%. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Там зауважують, що це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка TOYOTA – у серпні було придбано 1248 нових автівок.

На другому місці RENAULT – 738 од. Третій результат у BMW – 633 од. Також в ТОП-5 потрапили SKODA (538 од.) та VOLKSWAGEN (483 од.).

Титул бестселера місяця зберіг за собою RENAULT Duster (691 од.).

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 47,3 тисяч нових легкових авто, що на 24% більше, ніж за аналогічний період того року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.