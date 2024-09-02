Спрос на новые легковые автомобили среди украинцев в августе рекордно вырос на 40%

Август установил рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца.

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В течение августа в Украине было зарегистрировано более 8,1 тысяч новых легковых авто и относительно этого же места того года, потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Там отмечают, что это рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца.

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка TOYOTA – в августе было приобретено 1248 новых автомобилей.

На втором месте RENAULT – 738 ед. Третий результат у BMW – 633 ед. Также в ТОП-5 попали SKODA (538 ед.) и Volkswagen (483 ед.).

Титул бестселлера месяца сохранил за собой RENAULT Duster (691 ед).

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 47,3 тысячи новых легковых авто, что на 24% больше, чем за аналогичный период того года.

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