Как работает станция метро Святошино в Киеве – в КГГА ответили

Временно ограничен один из выходов из подземного перехода.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Станция метро «Святошин» работает в обычном режиме. Как пишут в КГГА по информации КП «Киевский метрополитен», пассажирские перевозки обеспечены.

В то же время там отмечают, что временно ограничен выход №4 из подземного перехода №2.

«Во время сегодняшней утренней ракетной атаки на столицу повреждено стеклянное накрытие тамбура лифта этой станции, а также витражное стекло над лестницей», - пояснили в КГГА.

Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу. Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.