В Киеве частично разрушена котельня одного из учебных заведений: последствия ракетного удара, фото

Повреждены окна здания станции метро «Святошин».

Фото: ГСЧС

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В ночь на 2 сентября рф массированно обстреляла Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля.

В Шевченковском районе сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание на площади в 400 квадратных метров и продолжают разбор конструкций.

В Голосеевском районе произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений.

Также горело двухэтажное нежилое здание, повреждены МАФы вблизи станции метро "Святошин" и окна здания станции метрополитена.

ГСЧС сообщает, что данные о пострадавших уточняются.

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