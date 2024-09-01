В Харьковском университете Воздушных Сил потерпел крушение вертолет Ми-2, экипаж погиб

Трагедия произошла в учебной авиационной бригаде университета.

Фото иллюстративное

В воскресенье, 1 сентября, во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2 Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Погибли два человека. Об этом сообщили на Facebook-странице университета.

Трагедия произошла в учебной авиационной бригаде университета. В университете рассказали, что на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.

Уверяют, что командование университета и воинской части способствует детальному анализу и установлению причин крушения.

В учебном заведении также призвали воздержаться от предположений и комментариев до обнародования результатов расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.