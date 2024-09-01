У Харківському університеті Повітряних Сил зазнав катастрофи вертоліт Мі-2, екіпаж загинув

Трагедія сталася у навчальній авіаційній бригаді університету.

Фото ілюстративне

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У неділю, 1 вересня, під час навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2 Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Загинули дві людини. Про це повідомили Facebook-сторінці університету.

Трагедія сталася у навчальній авіаційній бригаді університету. В університеті розповіли, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти та фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Запевняють, що командування університету та військової частини сприяє детальному аналізу та встановленню причин катастрофи.

У навчальному закладі також закликали утриматись від припущень та коментарів до оприлюднення результатів розслідування.

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