Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві частково зруйнована котельня одного із закладів освіти: наслідки ракетного обстрілу, фото

08:29, 2 вересня 2024
Пошкоджено вікна будівлі станції метро «Святошин».
У Києві частково зруйнована котельня одного із закладів освіти: наслідки ракетного обстрілу, фото
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В ніч на 2 вересня рф масовано обстріляла Київ крилатими та балістичними ракетами. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.  

За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі.

У Шевченківському районі співробітники ДСНС ліквідували загоряння на площі 400 квадратних метрів і продовжують розбір конструкцій.

У Голосіївському районі сталося влучання уламків ракети в корпус котельні одного з навчальних закладів. 

Також горіла двоповерхова нежитлова будівля, пошкоджені МАФи поблизу станції метро "Святошин" і вікна будівлі станції метрополітену. 

ДСНС повідомляє, що дані щодо постраждалих уточнюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо особа добровільно надала слідчому телефон, це не свідчить про здобуття доказів у позапроцесуальний спосіб – Верховний Суд

Адвокат стверджував, що зняття інформації з телефону було здійснене шляхом втручання у приватне спілкування, оскільки телефон було вилучено до внесення відомостей до ЄРДР й без ухвали слідчого судді.

За посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів будуть змагатися 23 кандидати: список

Конкурсна комісія з відбору керівника Служби дисциплінарних інспекторів знову відзначилася дивними рішеннями

Народні депутати пропонують, аби замість експертів зброю і вибухівку досліджували звичайні спеціалісти – до чого це може призвести

Особливо небезпечні об’єкти – вибухівку, зброю і наркотики зможуть досліджувати будь-які особи, які «володіють спеціальними знаннями»

Сам факт відсутності протоколу про затримання в матеріалах провадження не свідчить про недопустимість доказів чи слідчих дій – Верховний Суд

Верховний Суд звертає увагу на те, що вилучені під час огляду у готельному номері гроші та інші речі не можуть вважатися плодами отруйного дерева з огляду на те, що не було складено відповідно до положень КПК протокол затримання особи

Видатки на Вищий антикорупційний суд скоротять на 43 млн грн

Бюджетний комітет Ради рекомендував скоротити видатки на ВАКС на 43 млн грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва