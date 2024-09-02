У Києві частково зруйнована котельня одного із закладів освіти: наслідки ракетного обстрілу, фото

Пошкоджено вікна будівлі станції метро «Святошин».

Фото: ДСНС

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В ніч на 2 вересня рф масовано обстріляла Київ крилатими та балістичними ракетами. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі.

У Шевченківському районі співробітники ДСНС ліквідували загоряння на площі 400 квадратних метрів і продовжують розбір конструкцій.

У Голосіївському районі сталося влучання уламків ракети в корпус котельні одного з навчальних закладів.

Також горіла двоповерхова нежитлова будівля, пошкоджені МАФи поблизу станції метро "Святошин" і вікна будівлі станції метрополітену.

ДСНС повідомляє, що дані щодо постраждалих уточнюються.

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