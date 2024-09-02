В Киеве частично разрушена котельня одного из учебных заведений: последствия ракетного удара, фото

В ночь на 2 сентября рф массированно обстреляла Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.
По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля.
В Шевченковском районе сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание на площади в 400 квадратных метров и продолжают разбор конструкций.
В Голосеевском районе произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений.
Также горело двухэтажное нежилое здание, повреждены МАФы вблизи станции метро "Святошин" и окна здания станции метрополитена.
ГСЧС сообщает, что данные о пострадавших уточняются.
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