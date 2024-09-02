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Як працює станція метро Святошин у Києві – у КМДА відповіли

10:25, 2 вересня 2024
Тимчасово обмежено один із виходів із підземного переходу.
Як працює станція метро Святошин у Києві – у КМДА відповіли
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Станція метро «Святошин» працює у звичайному режимі. Як пишуть у КМДА за інформацією КП «Київський метрополітен», пасажирські перевезення забезпечені.

Водночас там зазначають, що тимчасово обмежено вихід № 4 із підземного переходу № 2.

«Під час сьогоднішньої ранкової ракетної атаки на столицю пошкоджено скляне накриття тамбура ліфта цієї станції, а також вітражне скло над сходами», - пояснили у КМДА.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці.

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