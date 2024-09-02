У ДБР встановили, хто міг допомогти депутату Дмитруку виїхати за кордон: є троє підозрюваних

Повідомляється, що організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Державне бюро розслідувань повідомляє, що має інформацію про обставини та людей, які, ймовірно, допомогли депутату Артему Дмитруку виїхати за кордон.

Як стало відомо, підозри оголосили трьом особам, які незаконно переправили депутата через державний кордон до невизнаного Придністров’я.

Щоб визначити причетних, правоохоронці виконали низку слідчих дій: допитали свідків, проаналізували голосові та інтернет-з’єднання мобільних операторів, вивчили маршрути руху абонентів, які були залучені до схеми.

«У результаті кропіткої роботи встановлено, що депутат 23 серпня 2024 року незаконно перетнув Державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску «Павлівка» в зоні відповідальності відділу прикордонної служби «Велика Комарівка» прикордонного загону ДПС України», — розповіли у ДБР.

Як повідомляє Бюро, схема переправлення була ретельно спланована: депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси та в районі Роздільнянського району Одеської області пересів в інший автомобіль, який доставив його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки залишив Україну.

ДБР зазначає, що встановлені всі особи, які організовували «втечу», у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Повідомляється, що організатор має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, «бізнес» з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік.

Організатору та особі, яка доставила депутата до кордону, оголосили підозру заочно у зв’язку з їхнім переховуванням.

Ще одного учасника схеми, який виконував роль провідника, затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалюватиме рішення щодо позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, спираючись виключно на пункти, передбачені Конституцією України. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ЗМІ писали, що у Молдові помітили народного депутата Артема Дмитрука.

Суд заочно обрав запобіжний захід для Дмитрука.

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