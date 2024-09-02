Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує ведення бізнесу

Документом спрощується ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану.

Президент Володимир Зеленський підписав важливий дерегуляційний законопроект 7331 щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні.

Документ, зокрема, встановлює, що суб’єкти господарювання набуватимуть права на провадження окремих видів господарської діяльності у період воєнного стану на підставі подання до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та ЦНАПів декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, ліцензій, одержання яких передбачено законодавством.

Такі декларації будуть чинними у період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Вже видані ліцензії продовжують строк своєї дії до кінця воєнного стану, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Крім того, на період воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування.

Кабмін визначатиме порядок подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації, та перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися суб’єктами господарювання на підставі подання такої декларації.

Також Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне — він набуває сили з 1 вересня.

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