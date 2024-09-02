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Що святкують 2 вересня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:47, 2 вересня 2024
В Україні відзначають День нотаріату.
Що святкують 2 вересня та які пам’ятні події сталися цього дня
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У понеділок, 2 вересня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні в нашій країні святкують День нотаріату. 

Це професійне свято було встановлено Указом президента 22 лютого 2010 року та започатковане з метою визнання важливості нотаріальної діяльності у розбудові правової держави, а також для підтримки ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.

В Україні і світі святкують День закінчення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, що офіційно завершило війну. Церемонія підписання відбулася на борту американського лінкора "Міссурі" в Токійській затоці о 9:02 за токійським часом.

2 вересня в Одесі святкують День міста.

Віряни вшановують пам'ять святого мученика Маманта.

Пам’ятні події:

  • 1918 - Розпочався офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;
  • 1941 - Похорон у Житомирі Миколи Сциборського та Омеляна Сеника;
  • 1944 - Фінляндія розірвала дипломатичні відносини з Третім Рейхом і зажадала до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська;
  • 1945 - У гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні (свої підписи під ним поставили представники США, Республіки Китай, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії). Закінчення Другої світової війни;
  • 1945 - В'єтнам проголосив незалежність, створено Демократичну Республіку В'єтнам;
  • 1958 - Уперше вийшло в ефір телебачення Китайської Народної Республіки;
  • 1967 - Відставний британський офіцер Падді Бейтс проголосив створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Силандія, що надає громадянство всім охочим;
  • 1991 - США визнали відновлення незалежності Латвії, Литви та Естонії;
  • 1993 - В Узбекистані оголосили про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинський алфавіт;
  • 1996 - В Україні замість карбованця ввели нову валюту - гривню;
  • 2015 - Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національної поліції України;
  • 2021 - За участю Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні було відкрито "Український дім".

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