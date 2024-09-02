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Что празднуют 2 сентября и какие памятные события произошли в этот день

09:47, 2 сентября 2024
В Украине отмечают День нотариата.
Что празднуют 2 сентября и какие памятные события произошли в этот день
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В понедельник, 2 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня в нашей стране празднуют День нотариата.

Этот профессиональный праздник был установлен Указом президента 22 февраля 2010 года и начат с целью признания важности нотариальной деятельности в развитии правового государства, а также для поддержки инициативы Министерства юстиции Украины и Украинской нотариальной палаты.

В Украине и мире отмечают День окончания Второй мировой войны. Именно в этот день 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, официально завершившей войну. Церемония подписания состоялась на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе в 9:02 по токийскому времени.

2 сентября в Одессе отмечают День города.

Верующие чтят память святого мученика Маманта.

Памятные события:

  • 1918 - Начался официальный визит Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского в Германию;
  • 1941 - Похороны в Житомире Николая Сциборского и Емельяна Сеника;
  • 1944 - Финляндия разорвала дипломатические отношения с Третьим Рейхом и потребовала до 15 сентября вывести со своей территории все немецкие войска;
  • 1945 - В гавани Токио на борту линкора "Миссури" был подписан Акт Капитуляции Японской империи во Второй мировой войне (свои подписи под ним поставили представители США, Республики Китай, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии). Окончание Второй мировой войны;
  • 1945 - Вьетнам провозглашает свою независимость, образуя Демократическую Республику Вьетнам;
  • 1958 - Впервые вышло в эфир телевидение Китайской Народной Республики;
  • 1967 - Отставной британский офицер Падди Бейтс провозгласил создание на морской платформе у берегов Великобритании независимого Княжества Силандия, которое предоставляет гражданство всем желающим;
  • 1991 - США признали восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии;
  • 1993 - В Узбекистане объявили о переводе до 2000 года узбекского языка с кириллицы на латинский алфавит;
  • 1996 - В Украине вместо карбованца ввели новую валюту – гривну;
  • 2015 - Кабинет Министров Украины принял решение о создании Национальной полиции Украины;
  • 2021 - При участии Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне был открыт "Украинский дом".

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