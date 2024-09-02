Владимира Зеленского просят снизить мобилизационный возраст до 50 лет

Президента призывают снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет.

Президента Владимира Зеленского призывают снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет. Соответствующая петиция уже набрала 25 тысяч голосов и ожидает рассмотрения.

В тексте петиции, обнародованной в начале июля, Президента просят уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет «с целью улучшения экономического положения в стране». Что именно подразумевают – в петиции не указывают.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и военный Роман Костенко считает, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет. По его словам, сейчас категория людей, которых призывают в армию, достаточно возрастная.

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект №11379-д о внесении изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», устраняющих правовую коллизию позволяет мобилизовать военнообязанных до 25-летнего возраста.

Напомним, первой на эту правовую коллизию обратила внимание «Судебно-юридическая газета».

Глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский сообщил, что Украина не планирует снизить мобилизационный возраст граждан.

Хотя, по словам Вениславского, международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет.

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